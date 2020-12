Policisti bi naj prijeli Mariborčana, ki je na nasilnih protestih v Ljubljani napadel več ljudi

Ljubljanski policisti bi naj prijeli Mariborčana, ki je na nasilnih protestih v Ljubljani 5. novembra napadel fotoreporterja, snemalca in uniformiranega policista. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so potrdili, da so danes izvajali aktivnosti na območju PU Maribor, za jutri ob 13.30 uri pa so napovedali novinarsko konferenco, na kateri bodo razkrili več podrobnosti.