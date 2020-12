V zadnjih dneh pred božičem se tudi na instagramu stopnjuje ustvarjanje občutkov, ki pritičejo temu delu leta: sreča, veselje in rahla opitost od penine ali kuhanega vina. Naši vplivneži in vplivnice se te dni radi podajo v zasneženo naravo, kjer se fotografirajo z drevjem, ki bo na koncu pristalo v njihovih dnevnih sobah, a očitno je med postopkom treba poskrbeti za udobje v vseh fazah. To nas je namreč naučila umetnica ličenja in lastnica kozmetičnega salona Sabrina, ki je odkrila večnamenskost kot tudi udobnost prtljažnika, saj je v njem mogoče tako zamenjati plenico, malicati ali pa takole počivati. Vsekakor priročna oprema v primeru ugrabitve.