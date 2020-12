Že prvi val epidemije zaposlenim v Arboretumu ni bil naklonjen, saj je bil park zaprt večino časa, ko so cveteli tulipani. S precej manjšim obiskom, kot so bili vajeni, so uspešno preživeli poletje in jesen, nato so morali park ponovno zapreti. Takoj ko so vladni ukrepi ponovno dopustili odprtje botaničnih parkov, so se v Arboretumu Volčji Potok odločili, da obiskovalcem tudi letos ponudijo večerni sprehod po parku v soju praznične razsvetljave. Vsak dan nekaj minut pred peto popoldne prižgejo osvetljavo, da se lahko obiskovalci sprehodijo po 15 hektarjih osvetljenih površin parka.

Obiskovalce pozivajo, naj si vstopnice zagotovijo na spletu. »Tako se izognemo gneči pri glavni blagajni. Kljub vsemu zaradi hitrejšega vstopa v park predlagamo, da obiskovalci vstopnico natisnejo, če te možnosti nimajo, pa lahko kodo približajo čitalcu oziroma jo pokažejo pri vratarju,« je povedala Melita Miš Strgar iz Arboretuma Volčji Potok in izpostavila, da so lanskoletno okrasitev bogato nadgradili. Travnate površine krasijo najrazličnejše kulise, ustvarjene iz lučk – zavese, krogle, smrečice, svetlobni predori in otrokom priljubljeni jelenčki. Zvezda letošnje praznične okrasitve, na katero so še kako ponosni, je velika svetleča krogla. Med najmlajšimi obiskovalci je priljubljena tudi vroča čokolada s penicami, ki jo strežejo ob krožni poti skozi park. vl