Oktobra letos se je končala sodna preiskava tragičnega dogodka, ki se je primeril 15. marca 2015 malo pred 20. uro v dnevni sobi družinske hiše Vebrovih v Pernovem pri Žalcu, ko je zaradi strela iz polavtomatske puške umrla takrat 23-letna Sara Veber, njen takratni fant Sebastien Abramov (takrat še Colarič) pa je vztrajal, da se mu je puška, ki naj bi bila pokvarjena, sprožila po nesreči, medtem ko naj bi jo čistil.

A namesto da bi vsaj poskušal pomagati dekletu, se je, še preden so prispeli policisti in kriminalisti, lotil pospravljanja puške v torbo. Hčerki edinki sta tako prva poskušala pomagati starša Nada in Rudi Veber, ki sta bila v spodnjih prostorih hiše in nista bila priča dogodku, a žal je bila zanjo vsakršna pomoč prepozna.