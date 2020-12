»Z zaskrbljenostjo spremljam povečevanje te politične negotovosti,« je poudaril predsednik republike, a o tem, da bi se opogumil in pripisal vsaj še premierju oziroma vladi soodgovornost zanjo, nisem prebral niti besede. Pred tednom sem slišal prvega koalicijskega partnerja Mateja Tonina, predsednika NSi in obrambnega ministra, da je zaprosil Janšo, da bi za en mesec nehal tvitati, in tako nekako razorožil nagajivce. Iz Pahorjevih ust niti tega ne. Menda ja vidi, saj ni slep in ima enako politično kilometrino kot prvak SDS, da opozicija (njegova bivša SD ter LMŠ, Levica in SAB) ne ugovarja skoraj z ničimer, četudi bi lahko glede na katastrofalne epidemične kazalce, vladne ukrepe za zajezitev širjena okužb s covidom-19 in pomoč delno blokiranemu gospodarstvu ter najbolj ranljivim skupinam populacije. Ugovarja zgolj ravnanjem vlade in zlasti premierja glede ukrepov, ki nimajo nič z zdravstveno ter gospodarsko in socialno krizo in ki vsakemu malce bolj ozaveščenemu državljanu povedo, da je politična agenda SDS, ob izkoriščanju izrednosti razmer, ponastavitev države oziroma prehod v drugo republiko. V državno tvorbo skratka, v kateri ne bo prostora za migrante in azilante, udeležence in častilce NOB, mirovnike, naravovarstvenike in druge nevladnike, svobodomislece, protestnike, kritično javnost, dvomljivce o »primernosti, pravičnosti, državotvornosti in dobroti« Janeza Janše.

Seznam tovrstnih početij je vse daljši. Od blatenja pravosodja in vodilnih medijev doma in na tujem, ker da so pristranski in v korist »tranzicijske levice« oziroma ostaline nekdanjega »totalitarnega režima«, do zatiranja protestov s politiko vlade nezadovoljnih državljank in državljanov, tudi pod pretvezo prizadevanj za zajezitev pandemije. Od zagovarjanja članic Evropske unije (Madžarske in Poljske), ki nasprotujejo pogojevanju dodeljevanja sredstev za postpandemično okrevanje Evrope s spoštovanjem vladavine prava, do odmikanja od jedra EU, popolne predanosti za preživetje planeta najnevarnejši ameriški administraciji doslej, navsezadnje še opustitve zavez do Bližnjega vzhoda, ki so jih zapisali v Organizaciji združenih narodov, oziroma prestop na stran prve kršiteljice omenjenih resolucij, Izraela, in izbris palestinskega vprašanja iz zunanjepolitične agende…

Vse to priča o želji po prelomu s prvo republiko, ono, ki smo jo ustanavljali pred 30 leti. Ni dejanja Janše in njegovih podanikov, ki bi si zaslužilo pohvalo. Mednje ne sodijo več niti ukrepi, kot sem že dejal, proti koronavirusu in pomoč zaradi zaprtja javnega življenja najbolj prizadetim slojem populacije in gospodarskim panogam, za kar smo vlado hvalili ob zajezitvi prvega vala spomladi. Trenutna statistika je namreč žal neizprosna in boleča.

Skratka, dragi predsednik republike, vse našteto in še več, nenazadnje tudi sramotenje države s čestitkami poraženemu Trumpu in ne zmagovalcu Bidnu (edini voditelj zahodnega sveta, ki si je tak kiks privoščil in ga še ni popravil) ter norčevanje iz opozicije po ponedeljkovem srečanju pri tebi, češ da bi skorajda šla z javnim razpisom za alternativnega mandatarja, pove, da nimaš pravice pozivati opozicije k sodelovanju s sedanjo vlado, če slednjo in še posebej njenega predsednika javno ne okregaš in ga ne pozoveš k prenehanju z izjavami in dejanji, ki s trenutno zdravstveno krizo nimajo kaj početi in ki so dejanski generator politične negotovosti v državi.

Aurelio Juri, Koper