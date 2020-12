Če osnovna popkulturna razmejitvena linija poteka med The Beatles in The Rolling Stones, obstaja tudi dilema znotraj The Beatles. Kaj je pomenil glasbeno genialni Paul McCartney in kaj John Lennon, ki je bil vendarle prvi »frontman« zasedbe. Punk. Tisti, ki je šel naprej, bil pregovorno humoren, radikalen in ciničen, kar je z leti stopnjeval in to tudi plačal z življenjem. Njegova ciničnost do obstoječih vrednot je bila nesorazmerna z volumnom njegovega zvezdništva.

Lennon sicer ni edini pop umetnik, ki so ga ubili. Zgolj raperjev je med letoma 1987 in 2020 nasilne smrti umrlo več kot petdeset. Jazz premore zgolj en tak primer. Jacko Pastorius, kultni jazz basist, je leta 1987 podlegel posledicam poškodb po posredovanju varnostnika v nočnem klubu, v katerega je hotel vstopiti, pa mu niso dovolili. V soul glasbi sta to Marvin Gay, ki ga je leta 1984 v spalnici ustrelil lasten oče, in Sam Cook, ki ga je leta 1964 ubila upraviteljica motela, v katerem je prenočeval z drugo žensko. Umor je do danes ostal nepojasnjen, je pa Cook zaradi svoje politične angažiranosti skozi gibanje za državljanske pravice predhodnik Lennona.

Nixonu ni bil všeč John Winston Lennon, srednje ime je dobil po Churchillu, je bil seveda predvsem The Beatles. Član najpomembnejše glasbene zasedbe v zgodovini pop glasbe. To je postal kot samouk iz disfunkcionalne liverpoolske delavske družine, pri čemer pa kitara ni bila njegovo edino zanimanje v mladosti. Risal je tudi stripe in bil literat. V New York, kjer je umrl, se je s svojo japonsko punco Yoko Ono naselil leta 1971. Potem ko so se The Beatles leta 1970 uradno razšli in je ustanovil Plastic Ono Band, s katerim je posnel Give peace a chance in še nekaj mirovniških napevov. Zaradi mirovniških aktivnosti je imel FBI o njem tristo strani debel dosje. V Vietnamu je bila vojna, umiralo se je brezsmiselno, na oblasti je bil predsednik Nixon, za katerega se je pozneje izkazalo, da je vojno podaljševal zavoljo domačih notranjepolitičnih potreb. Tudi zaradi domislic, kakršna je prirediti koncert v istem mestu in istega dne, kot ima republikanska stranka konvencijo, Lennon Nixonu ni bil všeč. Tri leta so mu na osnovi prekrška z marihuano v Angliji ameriške oblasti grozile z deportacijo, spomladi leta 1973 pa mu je bilo sodno zapovedano, da mora v šestdesetih dneh zapustiti državo. Večina bi takrat stavila proti njemu. A bi se uštela. Zaradi afere Watergate je moral odstopiti Nixon, njegov naslednik Gerald Ford pa je Lennonu podelil status prebivalca ZDA oziroma zeleno karto. Ko je potem na volitvah zmagal Jimmy Carter, sta bila z Yoko tudi na inavguracijskem plesu. Ko se mu je leta 1975 rodil sin Sean, se je za pet let bolj ali manj prenehal ukvarjati z glasbo in se posvetil starševstvu, potem pa je leta 1980 izdal album Double Fantasy. Kritiki niso bili navdušeni. Na plošči sta bila hita Just Like Starting Over in Woman, sicer pa je plošča pustila vtis nevznemirljivosti in nenavadne prijaznosti. Kot da ga je starševstvo zmehčalo. Tri tedne po njenem izidu je bil mrtev.