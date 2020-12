V sredo bo na vzhodu delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo povsod pooblačilo, še bo pihal jugozahodni veter. Sprva bo deževalo v zahodni in osrednji Sloveniji, zvečer in v noči na petek pa se bodo padavine okrepile in razširile na vso državo. Meja sneženja se bo spuščala.

V petek bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo med 400 in 600 metrov nadmorske višine. Zvečer bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

V soboto bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje, topla fronta se prek srednje Evrope in Alp pomika proti vzhodu. Za njo bo v višinah z vetrovi zahodnih smeri pritekal še nekoliko toplejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo prevladovalo oblačno in megleno vreme, le v krajih vzhodno od nas bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter.