»Osnutek revizijskega poročila je, kot to veleva zakon o računskem sodišču, v kabinetu pristojnega namestnika, ki k osnutku ni podal ne soglasja ne nesoglasja. Čakamo, da bo ta faza zagotavljanja kakovosti, ki sicer velja tudi za druga revizijska poročila, minila,« je povedal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in izrazil pričakovanje, da bo njegov prvi namestnik Jorg Kristjan Petrovič soglasje ali nesoglasje k poročilu vendarle podal v tednu dni. Šele takrat bi namreč računsko sodišče z osnutkom revizijskega poročila lahko seznanilo revidirance, ki imajo nato možnost, da se še pred javno objavo poročila odzovejo na ugotovitve.

Na vprašanje, kje vidi razlog, da njegov namestnik zadržuje poročilo in ali to povezuje s političnimi pritiski, je Vesel odgovoril, da so na računskem sodišču vajeni različnih oblik pritiskov in nanje odporni. »Ni prvič, da se je računsko sodišče zaradi svojih revizijskih razkritij ali poročil znašlo pred pričakovanjem širše in politične javnosti,« je dejal.