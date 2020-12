***

Ernest Petrič je ob 30 letnici plebiscita povedal, da so se v tistem času ljudje v Demosu izkazali za izjemno sposobne. V kratkem času so usposobili Slovenijo za prehod v lastno neodvisnost in državnost. Ne samo vojska, tudi denar, nov upravni sistem, vse to je zahtevalo veliko znanja in modrosti, enotnosti. To, kar se je dogajalo pri nas, je mogoče pomembno za učbenike, kako se oblikuje nova država. ik