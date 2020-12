39-letni Domen Lazar z Dolenjske se je v petek sam odpravil na Grintovec. Bil je slabim razmeram ustrezno opremljen, s seboj je imel cepin in dereze. Okoli desete ure dopoldan se je še zadnjič javil prijatelju, zatem je za njim izginila vsaka sled. Telefon je zvonil v prazno tudi, ko so ga začeli klicati najprej gorski reševalci iz Kamnika, nato še njihovi kolegi iz Kranja. Več reševalnih akcij so morali zaradi izjemno slabih vremenskih razmer, snega in močnega vetra prekiniti, danes pa je ekipi policije in kranjskih gorskih reševalcev vendarle uspelo najti pokojnika.

Njegovo truplo so našli s helikopterjem Za nepogrešljivega pri takih akcijah se je znova izkazal policijski helikopter, s katerim si prejšnje dni zaradi megle in vetra niso mogli pomagati. »Pregledali so neprehodno in zelo strmo območje Grdega grabna na Grintovcu. Planinčevo truplo so pri pregledu terena dopoldan na višini 1600 metrov našli s policijskim helikopterjem. Tudi danes je akcijo zelo ovirala megla. Na kraju, kjer je bil najden pokojni, je bil zaledenel sneg,« so sporočili iz PU Kranj. Pojasnili so, da je šlo najverjetneje za nesrečo.