Slovenski glasbenik Zlatan Čordić je bil uspešen v upravnem sporu zaradi izbrisa iz razvida samozaposlenih v kulturi. Njegovi tožbi zoper odločbo ministrstva je upravno sodišče ugodilo, ministrstvu za kulturo pa naložilo plačilo stroškov postopka. Spomnimo: ministrstvo za kulturo je pred slabim mesecem znanega glasbenika Zlatka obvestilo, da ga bo izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi. Pri tem ni navedlo konkretnih razlogov, prav tako mu ni ponudilo možnosti zagovora. S tem bi mu prenehala tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost, ki mu je bila sicer priznana do 31. julija 2022.

Ministrstvo za kulturo je v odločbi glasbeniku Zlatku očitalo, da ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, saj da je v zadnjem letu s svojimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenil dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid. Ministrstvo je ocenilo tudi, da so njegova nedavna dejanja lahko tudi protipravna dejanja. V sodbi ja zapisano, da teh dejanj ministrstvo »ne konkretizira niti časovno, niti krajevno, niti vsebinsko, pač pa navaja, da ugotovitve o teh dejanjih temelljijo na informacijah, ki so javnega značaja in dostopne v sredstvih javnega obveščanja ter s strani nekaterih organov«. Sodišče ugotavlja, da je izpodbijana odločba brez navedb dejanskega stanja, pri čemer gre za bistveno pomanjkljivost odločbe. »Zaključek, da tožnik več ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, mora namreč temeljiti na ugotovljenih dejstvih, v izpodbijani odločbi pa gre za popolno odsotnost konkretnih dejstev«.

Več sledi, celotno sodbo lahko preberete na tej povezavi.