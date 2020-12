Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž Nemec je danes obelodanil, da bo komisija specializiranemu državnemu tožilstvu posredovala vso gradivo, ki ga je zbrala med nadzorom v zadevi Farrokh in ki se nanaša na domnevne pritiske vladnega kabineta na delo Sove. Za 13. uro je bil predviden odziv poslancev SDS Dejana Kaloha in Anje Anja Bah Žibert.

Knovs se je z nadzorom v politično močno izpostavljeni zadevi Farrokh začel ukvarjati sredi oktobra, ko je skupina poslancev obiskala Sovo in preverjala okoliščine, v katerih je nastalo naznanilo kaznivega dejanja, ki ga je Sova poleti naslovila na specializirano državno tožilstvo.

Skupino so zanimali predvsem morebitni pritiski vodstva Sove na zaposlene in vpletenost kabineta predsednika vlade Janeza Janše. V nadzoru se je pokazalo, da je Sova Janšo in njegovega državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča trikrat obveščala o poteku preiskave in priprave naznanila, kmalu po zadnjem obveščanju pa je Sova na specializirano državno tožilstvo podala naznanilo suma kaznivih dejanj zoper nekatere, ki so bili v času domnevnega pranja iranskega denarja NLB na različnih visokih položajih na policiji, v banki in uradu za preprečevanje pranja denarja. Sova sicer po neuradnih informacijah ni našla dovolj dokazov, da bi si upala podati kazensko ovadbo, zato so se obveščevalci odločili, da svoje ugotovitve strnejo le v naznanilo. V njem naj bi se opirali predvsem na mnenja Rada Pezdirja, ne pa ugotovitve kriminalistične preiskave.

SDS zadevo Farrokh že dlje časa uporablja kot del svoje teorije o globoki državi in mračnih silah, ki naj bi obvladovale Slovenijo. Z domnevnim pranjem iranskega denarja se je tako ukvarjala že parlamentarna komisija, ki jo je s pomočjo svoje desne roke Rada Pezdirja vodil Anže Logar. Komisija je svoje ugotovitve predala policiji, nazadnje pa je tožilec Jaka Brezigar ovadbo zavrgel, saj ni prepoznal utemeljenega suma kaznivih dejanj: »Preiskovalci NPU so prepričljivo ovrgli vsako možnost fiktivnih faktur ter potrdili, da je bila podlaga za prejeta nakazila dejansko v poslovnem sodelovanju med slovenskimi dobavitelji in kupci iz Irana,« je v sklepu med drugim zapisal Brezigar.

Epilog zadeve Farrokh se je nato na pobudo vladajoče SDS preselila na Sovo. Po mnenju Nemca je na ta način Sova prevzela vlogo policije. Hkrati je Nemec danes izpostavil, da predsednik vlade nima pravice, da v konkretnih zadevah vsebinsko usmerja Sovo, zato sumi, da je vladni kabinet Sovo usmerjal. Knovs je sicer sprejel sklep, da vplivanja tretjih oseb ni bilo, kar naj bi po Nemčevih besedah »izsilili« koalicijski poslanci v Knovs.