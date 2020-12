Poudaril je še, da organizacija zelo pozorno spremlja širjenje novega seva, ki se prenaša hitreje in je bolj nalezljiv od doslej znanih, za zdaj pa je njegovo glavno žarišče v Veliki Britaniji.

Na twitterju je Kluge med drugim zapisal, da bodo na srečanju razpravljali o strategijah za testiranje, zmanjšanje prenosa okužb in obveščanju javnosti o tveganjih. Dodal je, da bi bilo iz previdnosti dobro omejiti potovanja, dokler ne bo na voljo več informacij o novem sevu.

Po podatkih WHO ljudje, ki se okužijo z novim sevom, povprečno okužijo 1,5 osebe. Reprodukcijska stopnja je bila pred tem v Veliki Britaniji 1,1.

Britanski znanstveniki še vedno skušajo ugotoviti, v kolikšni meri gre pripisati ta porast spremembam v virusu in koliko je povezan z vedenjskimi dejavniki med prebivalci, je v ponedeljek povedala glavna znanstvenica WHO za covid-19 Maria Van Kerkhove. Izpostavila je še, da doslej ni bilo dokazov, da bi novi sev virusa povzročil bolj hudo ali bolj smrtonosno obliko covida-19.

Zaradi novega seva virusa so številne države ukinile letalske in druge povezave z Veliko Britanijo. V več državah, tudi Italiji, pa so poročali o primerih okužbe z novim sevom virusa.