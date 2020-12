Kot piše v ukazu, je preveč grde arhitekture iz prejšnjega stoletja, nove zvezne zgradbe pa bi morale biti videti bolj kot priljubljene znamenitosti, kakršna je Bela hiša, poroča britanski BBC.

Ukaz z naslovom Spodbujanje čudovite zvezne civilne arhitekture ustanavlja nov odbor, ki bo predsedniku svetoval glede prihodnjih stavb zveznih oblasti. »Nove zvezne zgradbe bi morale, tako kot priljubljene znamenite zgradbe, polepšati javni prostor, navdihovati duha, plemenititi ZDA ter vzbujati spoštovanje pri splošni javnosti ter spoštovanje do arhitekturne dediščine regije,« piše v predsednikovem ukazu.

Ameriški inštitut arhitektov je že sporočil, da soglasno nasprotuje predsednikovi pobudi. Kot so zapisali, bi morale imeti lokalne skupnosti pravico in odgovornost, da same odločajo, kakšna arhitektura najbolj ustreza njihovim potrebam.