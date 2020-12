Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali minister za notranje zadeve Aleš Hojs, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager in vladni govorec Jelko Kacin.

Kacin je uvodoma pojasnil, da se na množično testiranje ni potrebno prijaviti in da morate imeti s seboj le zdravstveno izkaznico ali osebni dokument. »Vse, ki se boste še odločili za testiranje, pozivamo, da med čakanjem v vrsti dosledno upoštevate samozaščitne ukrepe in tudi navodila prisotnih redarjev. Upoštevajte, da so med vami lahko tudi ljudje s simptomi ali pa celo asimptomatični bolniki, ki se svoje okužbe nikakor ne morejo zavedati. Vzdržujte nujno medsebojno razdaljo, pravilno nosite masko, skrbite za higieno rok in kašlja, predvsem pa se na mestih za odvzem brisa ne zadržujte. Kot rečeno – rezultate prejmete na svoj mobilni telefon, zato ni prav nobene potrebe, da na rezultate testa čakate na točkah odvzema ali pa kje v bližini.« je opozoril.

Hojs razbremenjuje policijo, ta napoveduje stavko

Zatem je besedo prevzel notranji minister Aleš Hojs, ki je komentiral vsebino odloka, ki bo v veljavi od 24. decembra do 4. januarja, ki pa ga bo vlada po besedah Hojsa preizkušala na sedem dni. »Za spremembe tega odloka se bomo odločili, če se bo epidemiološka slika drastično poslabšala, kar pa sam ne verjamem,« je dejal. Omejitev gibanja v nočnem času od 21. ure do 6. ure zjutraj torej ostaja v veljavi tudi za praznike. »Druga pomembna stvar pa je omilitev omejitve gibanja znotraj posamezne statistčne regije od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure in enako 31. decembra od 12. ure do 1. januarja do 20. ure. V tem času je vsem, ki bi želeli opraviti obisk zasebne narave, dovoljen prehod občinskih meja brez omejitev, brez uporabe aplikacije,« je še pojasnil in dodal: »Ljudje morajo policistu povedati le to, da se odpravljajo na obisk zasebne narave. V teh dveh dneh je omejitev šest odraslih članov in pa neomejeno glede otrok, ki imajo manj kot 15 let.«

Na novinarsko vprašanje, zakaj se vlada v času praznikov ni odločila za podaljšanje nočne ure, je notranji minister odgovoril, da so o tem sicer razmišljali, vendar sta prevladala dva argumenta. »Ocenili smo, da kot prvič ni smiselno spreminjati pravil tik pred zdajci. V preteklosti smo bili tudi s strani medijev velikokrat deležni kritike, da se stvari spreminjajo iz dneva v dan. Tokrat smo se odločili, da teh sprememb ‘iz dneva v dan’ ne bomo naredili. Še bolj važno pa se mi zdi to, da bi glede na veliko število tistih, ki nagajajo vladi, takšno skrajšanje oziroma takšno spremembo mnogi izkoristili. Če bi torej odpravili gibanje v nočnem času, sem prepričan, da bi mnogi stali ob enajstih, dvanajstih enih ali dveh zjutraj na kakšnem mestnem trgu ter to pojasnjevali s tem, da odhajajo ali prihajajo k svojim sorodnikom, kar bi bilo bolj ali manj očitno izigravanje odloka,« se Hojs znova ni zmogel zadržati kritiziranja kritikov vlade. Po novem vidi v prihodnost. »S tem razblinimo vse dvome, ki bi takšnim potencialnim kršiteljem padle na pamet, seveda pa ob tem na nek način razbremenimo policijo, redarje in inšekcijo, torej vse tiste, ki morajo biti v teh dneh v polni delovni pripravljenosti in te omejitve tudi nadzirati,« je še dodal. Policijski sindikat Slovenije je sicer ravno v tem času napovedal stavko.