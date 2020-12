Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 bodo sodelovali minister za notranje zadeve Aleš Hojs, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager in vladni govorec Jelko Kacin.

Kacin je uvodoma pojasnil, da se na množično testiranje ni potrebno prijaviti in da morate imeti s seboj le zdravstveno izkaznico ali osebni dokument. »Vse, ki se boste še odločili za testiranje, pozivamo, da med čakanjem v vrsti dosledno upoštevate samozaščitne ukrepe in tudi navodila prisotnih redarjev. Upoštevajte, da so med vami lahko tudi ljudje s simptomi ali pa celo asimptomatični bolniki, ki se svoje okužbe nikakor ne morejo zavedati. Vzdržujte nujno medsebojno razdaljo, pravilno nosite masko, skrbite za higieno rok in kašlja, predvsem pa se na mestih za odvzem brisa ne zadržujte. Kot rečeno – rezultate prejmete na svoj mobilni telefon, zato ni prav nobene potrebe, da na rezultate testa čakate na točkah odvzema ali pa kje v bližini.« je opozoril.