Dele rakete bo možno znova uporabiti, med drugim motorje in nosilno raketo, ki se lahko vrne na Zemljo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dolgi pohod 8 lahko v vesolje ponese od 2,8 do pet ton tovora, odvisno od orbite, v katero je ta namenjen.

Kmalu po vzletu so iz nadzornega centra sporočili, da let poteka normalno in da je bila prva izstrelitev rakete tega tipa popoln uspeh. Pet satelitov se je uspešno utirilo v načrtovano orbito.