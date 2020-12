Javna agencija Spirit Slovenija je izobraževalni program ITM, ki ga izvaja od leta 2006, letos izvedla v digitalni obliki. »Ponosni smo, da je bilo do danes v program vključenih že 160 slovenskih podjetij. Cilj programa je vzgajati strokovnjake na področju izvoznega poslovanja v malih in srednje velikih podjetjih in jim ponuditi možnost učenja pri najboljših mednarodno priznanih tujih strokovnjakov,« je ob tem povedal v. d. direktorja agencije Tomaž Kostanjevec.

Vsi kazalniki izkazujejo stabilnost in rast Metodologija izbora prejemnika nagrade je temeljila tako na kvantitativnem kot kvalitativnem vrednotenju, in sicer na naboru objektivnih kazalnikov za letošnje leto oz. trendnih pokazateljih za obdobje treh let pri finančni uspešnosti, učinkovitosti poslovanja, strukture in tržnih deležev na mednarodnih trgih. Drugi del vrednotenja je izhajal iz vrednotenja aktivnosti pri mednarodnem poslovanju z vidika kulture podjetja, razvoja in proaktivnosti delovanja na mednarodnih trgih. Nagrado so podelili podjetju Eurotronik iz Kranja, ob čemer so v Spiritu zapisali, da njihovi finančni, izvozni in razvojni kazalniki tudi po objektivnih podatkih dokazujejo stabilnost in hkrati rast podjetja. »V podjetju dosegajo konstantno rast kapitala in prihodkov, visok koeficient likvidnosti, povečujejo zaposlovanje in širijo svojo prisotnost na mednarodnih trgih,« so dodali.