Pripravljamo tudi analizo, kaj Maribor iz proračuna plačuje in sodi k obveznim nalogam. Da bomo najprej sami točno vedeli, za koliko je Maribor podfinanciran. Če ne bomo našli dogovora, bomo šli po sodni poti. Primer pohorskih žičnic – občina vskoči s 6 milijoni evrov, ker ne sodi med obvezne naloge, ampak se med ljudmi pričakuje, da bomo mi rešili vprašanje žičniške infrastrukture. To je ena izmed žogic, ki je zdaj na strani ministrstva, da nam pri tem pomaga.

Če bo Maribor torej v skrajnem primeru tožil državo? Kot dober gospodar moram skrbeti za naše mesto, da bodo naši možgani ostajali v regiji. Za razvoj pa potrebujem denar. In če mi ga je nekdo dolžen, ne glede na to, kdo je, ali podjetje ali država, bom odreagiral z istimi vatli. To nima povezave z nobeno desno, levo ali srednjo vlado, ampak z odnosom do financiranja naše občine. In ravno zato, da ne bi operirali s številkami, za katerimi ne bi stali, imamo v naslednjih mesecih veliko nalogo, da za preteklih pet let, za kolikor lahko tožimo državo, preverimo natančno sliko. Tudi ustavno in upravno sodišče zdaj delujeta bolj po ekonomskem načelu in bo zelo pomembno, da ustvarimo jasno sliko glede teh številk. Večer v soboto