Indonezijec Hargobind Tahilramani si za svoje prevarantske podvige zasluži oskarja, so prepričani mnogi, ki prebirajo o tem, kako se je dolga leta izdajal za vodje hollywoodskih studiev obeh spolov, med drugim Lucasfilma, Sonyja in Paramounta. Preizkusil naj bi se tudi v vlogi nekdanje soproge medijskega mogotca Ruperta Murdocha, Wendi Deng. Zahvaljujoč igralskemu talentu in sposobnosti posnemanja naglasov je preslepil ogromno uspeha željnih bodočih zvezd filmske meke, ki so mu za prevoze, dovoljenja za snemanje ali kakšne druge stroške izročili skupno milijon dolarjev ali celo dva milijona. Denar je seveda končal v goljufovem žepu. Ker je med drugim posnemal ženske, je na napačno sled spravil tudi agente zveznega preiskovalnega urada FBI, ki so več let po vsem svetu lovili »hollywoodsko kraljico prevar«. Šele lani so ugotovili, da pravzaprav iščejo moškega. Nedavno jim je 41-letnika s pomočjo zasebnih detektivov končno uspelo prijeti v Manchestru. »Čakamo na izročitev,« je informacijo potrdil predstavnik ameriškega FBI.

V svet prevar naj bi se Indonezijec podal že leta 2013. Na stotine žrtvam je ponujal donosne posle v šovbiznisu, ki so povečini vključevali potovanja v njegovo domovino. Na njegove limanice so se ujeli mojstri ličenja, fotografi, trenerji, igralci, kaskaderji, ki so iskali lokacije za snemanje, pripravljali scenarij za bodočo veliko filmsko uspešnico ali pa se prek telefonske avdicije s prizorom divjega seksa potegovali za vlogo. Na drugo stran sveta so poleteli na lastne stroške, tudi tam pa so glavni goljuf in njegovi pomočniki od njih na vsakem koraku vlekli denar. Srečanje z režiserjem ali producentom je v vlogi vplivnih gospodov in gospa prelagal iz dneva v dan, projektov pa seveda sploh ni bilo. Obljubljal jim je bivanje v najdražjih hotelih in obiske zasebnih otokov, kjer se bodo sklepali posli. Kakor se v Hollywoodu tudi dela. Mladi, ki so se v tem poslu šele prebijali proti vrhu, so verjeli, da si s tem tlakujejo pot do uspešne kariere.