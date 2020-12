Jankovićev športni New Deal

Osnutka proračunov za leti 2022 in 2023, ki razkrivata tudi popravljene napovedi za leto 2021, Ljubljani v naslednjih treh letih napovedujeta pravi razcvet. Prihodki so načrtovani v rekordnih zneskih krepko nad 400 milijoni evrov ali skoraj četrtino nad lansko realizacijo, o visokih pričakovanjih pa govorita tudi podatka o zbranem komunalnem prispevku in pričakovanem izkupičku od prodaje nepremičnin. Če bi sklepali po objavljenih proračunskih dokumentih, naj bi investitorji v Ljubljani v naslednjih treh letih gradili kot še nikoli doslej, med njimi pa bo po napovedih tudi občina, ki obljublja za skoraj pol milijarde evrov naložb.