Samo v nekaj mesecih so bili v dveh slovenskih javnih občilih zaznani tuji izrazi beactive, Združenje Ready Steady Go, Biznis Run, teniški klub Top Ten, Športno društvo Golovec Trail, pohodniška pot Julijana Trail, Bike Park, zipline, zipanje, Planica Zipline Team, kettlebell lifting, skateboard, outdoor itn. Na slovenskem trgu je čedalje več ponudnikov tako imenovanih vodenih vadb, ki »posiljujejo« materni jezik s tujimi izrazi. Ena takšnih vadb se v medijih oglaša s tujim izrazom fluidballtraining, zasebna ponudnica te vadbe pa se razglaša za master trainerja za fluidball. Hkrati se javno pohvali, da je tudi master trainer za bodypump, boot camp, fat burn in druge vrste skupinskih vadb. O strokovni plati »masterke« je mogoče razmisliti ob njeni izjavi, da jo je fluidtraining v tujini prevzel zaradi barve žog!? Torej ne vsebina vadbe in njen učinek, ampak barva vadbenega pripomočka!? Komentar res ni potreben.

Lastnica plesnega studia v Ljubljani se za razliko od anglofilov spogleduje s francoščino. Svoj studio oglaša z imenom Studio Mademoiselle. Menda je za »naklonjenost in občudovanje ter utrjevanje samozavesti, vztrajnosti in discipline« (kot »mademoiselle« oglaša svoj program) potreben izraz iz francoskega besednjaka. Kaj vse prodajajo različni kramarji! Ena od »podjetnic« je modno stoječe veslanje na vodni deski »oplemenitila« z gimnastičnimi vajami in se razglasila za master body inštruktorico… Še en slovenski podjetnik, ki popravlja in vzdržuje smuči ter kolesa, je svoje podjetje krstil za Pro Ski&Bike servis. Med svojimi storitvami oglaša tudi Radial tuning. Le zakaj v tujem jeziku?

Poleg že naštetih tujih izrazov predvsem v poljudnem tisku najdemo še naslednje: bodybuilder, bully, bungy jumping, carving, challenge, final four, floorball, freestyle, futsal, grand prix, inline hokej, joging/džoging, MTB (angl. kratica za 'mountain bike'), offside, open, pace maker, paintball, play off, power play, repasaž, skate/skejt, skike/skajk, slack line, sleddog, spinning, surf/srf, time out, trampolin, treking, wing-suit, xbody studio, powersuit, crosscountryproge Rock'n'Flow, XCAllroad in XC Scott, skills park, coach, body&soul coach, Training studio Bionic, Fun Park, Kranjska Gora Trail Run s progami Speed trail in Funny Trail, Juliana Trail, Rašica Trail, Pohorje ultra Trail, kolesarsko društvo Rajd (angl. ride, izg. ráid), team time ride, bodyfitov tek in še nekatere. Znana Gozdna šola Mozirje je zdaj Forest Camping Mozirje. Celo v strokovnem tisku najdemo tuje izraze skejtanje, freerunnig, wingsuit in podobne. Žal slovenski novinarji brez kritične distance zapišejo in objavijo, kar so slišali ali prebrali. Na Gorenjskem vabijo na (ob)športno prireditev z angleškim wellcome drink, na naslovnici krajevnega (slovenskega) časopisa pa se v tujem jeziku šopiri sporočilo »We had the best time ever'«… Športni center Millenium je za slovenske otroke (od 8. do 11. leta), ki vadijo tenis v slovenskih teniških klubih, organiziral turnir pod imenom Ball boys boot camp. Groza! Ja, že najmlajšim je treba vbiti v glavo »odnos« do angleškega jezika. Vsaj otroke bi lahko obvarovali pred nepotrebno »okupacijo« slovenščine. Ali moramo res razprodajati svoj materni jezik?

Težko je razumeti, zakaj se nekateri šopirijo s tujimi izrazi. Mnenja o tem so različna. Lahkotno sprejemanje tujih izrazov nekateri štejejo za hlapčevanje, drugi za komodnost, tretji tujejezično »zasedbo« slovenščine štejejo za mehko okupacijo, četrti za snobistično »afnanje«, peti za pobalinski odnos do maternega jezika. Vsiljuje se teza, da gre pri tujejezičnem spakovanju za resen psihološki problem. Naj gre za eno, drugo, tretje, četrto ali peto, posledice so na dolgi rok enake: izrivanje domačih izrazov s tujimi postopno slabi izrazno moč maternega jezika, kar je še posebno usodno za domači strokovni jezik. Pristojne službe pa – nič…

Silvo Kristan, Podkoren