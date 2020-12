Grosupeljski študenti so bili na začetku študijskega leta, ko še ni bila drugič razglašena epidemija, nezadovoljni, celo ogorčeni, ker kljub obljubam župana Petra Verliča niso mogli brezplačno uporabljati storitve P+R v novi parkirni hiši. Študentski klub Groš je poudaril, da je Verlič v predvolilni kampanji leta 2018 zagotovil, da bo brezplačno parkiranje v parkirni hiši omogočeno vsem, ki se bodo peljali naprej z avtobusom in vlakom. Ker ta sistem še ne deluje za vse uporabnike, niti za študente, so že precej pred jesenskim zaprtjem javnega prometa na župana naslovili pismo.

V njem so študenti razložili, v kakšnem položaju so. Ker je Grosuplje blizu Ljubljane, niso upravičeni do sob v študentskih domovih, kar pomeni, da se morajo (kadar predavaj nimajo prek interneta) voziti, tudi tisti iz nekoliko bolj oddaljenih vasi, ki pa nimajo na voljo primerne prometne infrastrukture. Poudarjajo, da je poleg tega ob plačilu mogoče parkiranje P+R izkoristiti le za ljubljanski mestni promet, torej za avtobus. Veliko študentov se vozi z vlakom, vsi pa ne študirajo v Ljubljani.

»Situacija najbolj vpliva na prebivalce okoliških krajev mesta Grosuplje, kjer so proge javnega prometa zagotovljene predvsem v jutranjih in popoldanskih urah, študijski urniki pa so povečini tako razgibani, da te povezave pogosto ne pridejo v poštev,« pravijo in dodajajo, da zato študenti iz teh krajev potrebujejo avtomobil, tudi v spomladanskih in poletnih mesecih, ker ceste, pločniki in kolesarske steze niso primerno urejeni za pot do Grosupljega s kolesom. Sicer zagovarjajo prednost javnemu prevozu, ker je cenejši in okolju prijaznejši. Doslej so imeli tudi težave s parkirnimi prostori, ki jih je bilo premalo. Pravijo, da se v teh razmerah študentom ne splača parkirati v Grosupljem in poti nadaljevati z vlakom ali avtobusom, ker je strošek nižji, če se z avtomobilom pripeljejo do fakultete v Ljubljani ali kje drugje.