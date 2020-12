Prenova Tržaške ceste poteka v skladu z načrti, nekatera gradbena dela pa so gradbinci končali celo predčasno. »Ni prišlo do nobenih zamud, dosedanja dela so izvedena celo pred načrtovanimi roki,« so s potekom del na gradbišču zadovoljni na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Delavci so se prenove Tržaške ceste, kjer občina med drugim ureja nove površine za kolesarje in pešce, lotili junija letos in so doslej končali skoraj vsa dela na južnem delu Tržaške ceste, končana so tudi vsa predvidena arheološka izkopavanja, ki so potekala že poleti. Če bodo gradbena dela še naprej potekala v skladu z načrti, bi se gradbinci podjetij Prenova gradbenik in PGZ s Tržaške ceste lahko umaknili spomladi.