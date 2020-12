V 900 milijard dolarjev vrednem drugem paketu je vključena tudi pomoč Američanom, in sicer po 600 dolarjev neposrednih plačil tistim, ki na leto zaslužijo manj kot 75.000 dolarjev. Mnuchin je še dejal, da bo štiričlanska družina tako dobila zelo potrebno pomoč v višini 2400 dolarjev ravno za praznike.

Predstavniški dom kongresa in senat bosta danes glasovala o stimulacijskem paketu, ki je del 1400 milijard dolarjev vrednega zakona o proračunski porabi v tekočem proračunskem letu, ki traja od oktobra letos do oktobra 2021. Predlog zakonodaje mora nato še podpisati predsednik ZDA Donald Trump. V paketu so tudi dodatna pomoč brezposelnim v višini 300 dolarjev na teden in druga sredstva, kot so tista za letalske družbe, ki bodo morale zaposliti med pandemijo odpuščene delavce. Paket med drugim vsebuje tudi sredstva za druga podjetja, šole, otroško varstvo ter za pomoč pri najemninah.

V konec marca sprejetem okoli 2000 milijard dolarjev vrednem prvem stimulacijskem paketu so Američani sicer prejeli po 1200 dolarjev pomoči. Mnuchin je poudaril, da gre za denar, ki se bo hitro vrnil v gospodarstvo in bo predvsem pomagal drobnemu gospodarstvu. Demokrati, ki skupaj s predsednikom Trumpom želijo več sredstev, se ob tem sprašujejo, zakaj se je potem kongres odločil za prepolovitev vsote iz prvega paketa.

Trump je namreč predlagal, da bi Američani dobili po 2000 dolarjev, a so ga republikanci prepričali, naj pristane na samo 600 dolarjev. Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je obljubil, da bo kongres takoj po izteku leta začel pripravljati nov paket pomoči za gospodinjstva in ekonomijo.