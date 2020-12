Ključno vprašanje v zvezi s slovenskim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta je povezano s koncem epidemije covida-19 in z zmago, ki jo bomo v Evropski uniji lahko razglasili nad koronavirusom, je po današnjem srečanju štirih predsednikov povedal Janša. »To se bo zgodilo, ko bo 70 odstotkov Evropejcev uspešno precepljenih z učinkovitim cepivom. Če se to ne bi zgodilo do začetka našega predsedovanja, bo spopad z epidemijo naša prva prioriteta,« je dejal.

Znotraj Evropske unije je namreč po njegovih besedah lahko v ospredju zgolj ena strateška prioriteta, ker je treba vse korake koordinirati. »Kar je najbolj aktualno, najbolj pomembno, kar nas najbolj ogroža, je prva točka, s katero se največ ukvarjamo.« Dejal je še, da so slovenska pričakovanja glede predsedovanja fleksibilna, pri čemer vzpostavljajo rezerve, če se pojavi kakšna nova grožnja v tem času.

Spomnil je, da je izdelava strateškega načrta EU za spopad s pandemijo ena od dveh prioritet, ki sta bili v skupni program tria Nemčije, Portugalske in Slovenije dodani naknadno. Druga je izdelava načrta za soočanje z grožnjo kibernetskih napadov. »Od maja, ko smo to dodali v program tria, sta obe prioriteti ne le posvojeni, ampak se na tem intenzivno dela že sedaj, in se ne čaka s pripravami na naše predsedstvo, saj je jasno, da gre za permanentni grožnji. Evropska unija, kot se je najbolj izrazito pokazalo na začetku letošnjega leta, ne na eno ne na drugo ni bila pripravljena,« je poudaril Janša.

Tudi predsednik republike Borut Pahor je poudaril, da je pomembno, da priprave potekajo nemoteno, in sicer ne samo tehnične, ampak tudi najbolj zahtevne, politične priprave. Gre za politične teme in predloge Slovenije za njihovo reševanje, je pojasnil. »To je velika priložnost za državo, ki želi pokazati svojo ambicioznost na evropski in svetovni ravni, kjer se lahko izkaže kot vodja, če ima nekatere jasne zamisli. Moja izkušnja je, da ni treba biti velik, zato da imaš velike zamisli. Tudi Slovenija jih je nekaj že imela, nekaj jih ima. Pogovarjali smo se nekaj o tem, gotovo se bomo še naprej,« je dejal Pahor.