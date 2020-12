Mitja Okorn o tem, da mladi filmarji lahko uspejo šele po sedmih letih intenzivnega dela

»Vedno, ko me mladi filmarji vprašajo, kaj bi jim svetoval, jim pravim: "Just do it." Preprosto stori to. Vzemi kamero in začni snemati. Sedem let počni samo to. Nobenih počitnic, nobenih nič, vsak dan samo to. In grem stavit, da ti bo čez sedem let uspelo.«