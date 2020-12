V Mestni občini Novo mesto načrtujejo 400 novih najemniških stanovanj

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec sta danes podpisala menjalno pogodbo za zemljišča in pismo o nameri sodelovanja pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Na območjih Podbreznika in Brod-Drage bodo gradili 400 novih najemniških stanovanj.