Premier Janez Janša je po današnjem srečanju štirih predsednikov napovedal, da prihajajo tedni in meseci, v katerih bo treba poleg izvajanja cepljenja in zaščite najbolj ranljivih skupin kombinirati vse ukrepe, ki smo jih poznali letos. »In to brez novega tveganja, ki postaja znano v zadnjih dneh,« je dejal v luči širjenja novega seva koronavirusa. Povedal je, da se s tem zadnja dva dni intenzivno ukvarjajo in koordinirajo v EU, tudi z Evropsko komisijo. Vse informacije potrjujejo povečevanje tveganja, je povedal. Dodal je, da je pred nami grožnja, ki se stopnjuje ne glede na dobre informacije v povezavi s cepljenjem proti covidu-19 v zadnjih tednih.

Glede na novo grožnjo, ki se pojavlja, pričakujejo, da se bo situacija tekom dne bolj razčistila. Že zdaj pa je po Janševih besedah jasno, da nova različica virusa ni le v Veliki Britaniji, ampak tudi številnih drugih evropskih državah, tudi v slovenski soseščini. Kot je dejal, so ponoči pripravljali ukrepe za popolno zaporo meja. Preden se bodo za to odločili, se bodo usklajevali v EU, je zagotovil. Ko gre za tako drastičen ukrep, je po njegovih besedah namreč še posebej potrebno sodelovanje na obeh straneh meje, da ne pride do še večjih težav za ljudi.

Že danes sicer odsvetujejo vsem, ki načrtujejo kakršna koli nenujna potovanja do sredine marca, da jih odložijo na poznejši čas. Tudi vsem, ki v tem času načrtujejo obisk Slovenije, svetujejo, naj ga preložijo, je dejal. Zaradi novega seva novega koronavirusa, ki se hitro širi po Združenem kraljestvu in je bolj nalezljiv od doslej znanih, sicer vse več držav začasno prekinja letalske in druge povezave z Otokom. Nekatere so se odločile tudi za uvedbo ali podaljšanje karantene za vse prihode iz Velike Britanije.

Slovenija trenutno nima neposrednih letalskih povezav z Veliko Britanijo. Na zunanjem ministrstvu so v nedeljo pojasnili, da za zdaj velja, da tisti, ki prihajajo v Slovenijo iz Velike Britanije, potrebujejo negativen test na covid-19 ali pa morajo v 10-dnevno karanteno. Testi na koronavirus, ki so v uporabi, bi zaznali in pokazali tudi prisotnost mutiranega seva koronavirusa, so še sporočili.