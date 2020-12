Organizatorji v Alta Badii so imeli obilico težav pri preparaciji proge, tako da razmere niso bile pogodu tekmovalcem, ki so vajeni smučati po najtrših podlagah.

Najhitrejši čas prve vožnje je postavil tekmovalec s številko 10 na startu, predstavnik Italije Alex Vinatzer (54,73). Drugi je bil Švicar Daniel Yule (+ 0,27), tretji Avstrijec Michael Matt (+ 0,36).

V finalu so se razmere povsem premešale na novo. Najbolje jih je izkoristil Zenhäusern (1:45,43), ki je na svoji prvi tekmi sezone prišel do druge slalomske zmage v svetovnem pokalu po lanskem zmagoslavju na pokal Vitranc v Kranjski Gori.

Na drugo in tretje mesto sta se zavihtela Avstrijca Manuel Feller (+0,08) in Marco Schwarz (+0,12). Feller je bil po prvi vožnji 13., Schwarz pa deseti.

Tudi po današnjem slalomu ostaja Bernard Vajdič najboljši slovenski slalomist na progi Gran Risa, ko je pred 14 let slalom v Alta Badii končal na devetem mestu.

Od slovenske trojice se je v finale prebil le Hadalin. V nedeljo je v prvi vožnji veleslaloma padel in takoj po padcu čutil nekaj bolečin v kolenu, prvi slalom sezone pa je odprl s številko 21. Ob prihodu v cilj je za vodilnim domačinom zaostal 1,40 sekunde za takrat 14. čas.

Do konca je izgubil še tri mesta za končno 17. izhodišče za finalno vožnjo, v kateri pa svojega izhodišča ni izboljšal.

Hadalin: V obeh vožnjah je bilo kaj dobrega in kaj slabšega

V zgodnjem delu proge je bil še konkurenčen takrat vodilnemu Švedu Kristofferju Jakobsenu, najhitrejšemu na drugi progi, vendar pa je v spodnjem delu po zadnjem merjenju vmesnega časa izgubil hitrost in v cilj prismučal z zaostankom 32 stotink sekunde, kar je pomenilo takrat šesti čas.

Seveda pa je Vrhničan le še drsel po lestvici navzdol ter na koncu svojo uvrstitev z zaostankom 1,18 sekunde poslabšal za tri mesta. »Občutki so mešani, v obeh vožnjah je bilo kaj dobrega in kaj slabšega. Bila je dosti zahtevna tekma. Za prvo tekmo bom vzel ta rezultat in poskušal na njem graditi za prihodnje tekme,« je povedal Hadalin.

Aljaž Dvornik je bil z zaostankom 4,69 sekunde na predzadnjem 54. mestu med uvrščenimi prepočasen za drugo vožnjo.

Žan Kranjec, za katerim so čustveno naporni dnevi po smrti očeta, je bil v slalomu, ki kot izrazitemu veleslalomistu ni njegova primarna disciplina, s številko 32 zelo dobro na poti. Po drugem merjenju vmesnega časa pa je naredil klasično napako, zgrešil je vratca ter ostal brez uvrstitve.

»Po desetih mesecih in pol je bil znova slalom, nazadnje smo tekmovali v začetku februarja. V bistvu nismo čisto vedeli kako stojimo in kako stoji konkurenca. V prvem teku se je videlo, da smo kar konkurenčni, predvsem Žan je danes super dobro smučal do odstopa. To je bila ena njegovih boljših slalomskih voženj do zdaj. Štefan je imel nekatere odseke zelo dobre, nekaj pa zelo slabih in na koncu je uvrstitev kakršna je. Vemo, da smo zraven, da ne zaostajamo preveč. Jutri in v januarju, za katerega vemo, da je slalomski mesec, smo lahko konkurenčni najboljšim na svetu,« je nastope ocenil trener Klemen Bergant.

Karavana bo predbožično turnejo po Dolomitih sklenila v torek z nočnim slalomom pod žarometi v Madonni di Campiglio, kjer je Hadalin 8. januarja letos s sedmim mestom vpisal svoj najboljši slalomski dosežek v konkurenci svetovnega pokala.

Do konca leta bosta nato na sporedu le še hitri disciplini, ko bo Bormio 28. in 29. decembra v znamenju superveleslaloma in smuka na Stelviu.