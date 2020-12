Predsednik republike Borut Pahor je v izjavi za medije po srečanju poudaril, da je »sodelovanje edina pot, da krizo hitreje in uspešneje rešimo v prid vseh«. Če kdo meni, da lahko postavi alternativo, mu po besedah predsednika republike tega ne sme nihče braniti. Če se bo to zgodilo, bo odgovornost prevzela alternativa, če je ne bo, pa se je prav s tem dejstvom treba soočiti in pogledati, ali bi bilo vendarle mogoče doseči dogovor o sodelovanju, da bi vlada uspešno dokončala spopadanje z epidemijo s cepljenjem.

Predsednik DZ in poslanec SMC Igor Zorčič je ob tem dejal, da močno dvomi o tem, da bi določeni poslanci SMC prestopili v drugo koalicijo. »Vsi si želimo in promoviramo stabilnost v političnem prostoru. Verjamem, da ta miselnost prevladuje tudi med poslanci DZ, da bo vsak znal ugotoviti, kaj pomeni korak k večji stabilnosti in kaj je avantura,« je povedal.