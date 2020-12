Tožilka Blanka Žgajnar je predlagala, naj ga spoznajo za krivega in obsodijo na 25 let zapora. Zagovornika Žiga Podobnik in Monika Poje pa oprostilno sodbo. Gre za že tretje sojenje. Na prvem je bil obsojen na 25 let zapora, sodba je bila razveljavljena na vrhovnem sodišču, drugič pa oproščen, kar je razveljavilo višje sodišče. Kazenski pregon zoper Noviča predvidoma zastara v nedeljo. Zato razsodba, kakršnakoli že bo, pravnomočnosti ne bo dočakala.