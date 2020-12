V Senožečah se sicer obeta le manjše število odpuščanj, medtem ko gre v Mariboru za glavnino zaposlenih, ki se niso odločili za premestitev v vuzeniški obrat.

Predsednik obalno-kraške organizacije sindikata Skei Aleš Hoge je pojasnil, da je na seznamu okoli 140 delavcev, vendar danes še ni mogel postreči s končnim številom odpuščenih, saj je treba upoštevati tudi pripadnike varovanih kategorij. Končno število odpuščenih bo tako znano šele čez kakšen mesec dni.

Hoge je sicer poudaril, kako pomembno je, da delavci ob prejemu odpovedi pogodb o zaposlitvi te tudi natančno pregledajo. Kot je navedel, so jih nekateri delavci spraševali glede odpravnine, ki pa še ne more biti zajeta, saj bo odvisna od odpovednih rokov, ki še tečejo. V sindikatu imajo sicer grob izračun, koliko bi na današnji dan znašala odpravnina in te številke bodo delavci pri njih lahko tudi preverili.

Skladno z doseženim dogovorom bodo namreč vsem Cimosovim delavcem, ki bodo prejeli odpovedi, pripadli sorazmerni delež dopusta, regresa in tudi večje odpravnine.

Glavnina odpuščenih delavcev se bo po izteku odpovednega roka predvidoma v začetku februarja odpravila na zavod za zaposlovanje, o usodi delavcev iz varovanih kategorij pa se bo odločalo po novem letu, je še dodal Hoge.