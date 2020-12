Skupno predvolilno zavezništvo so sklenile levoliberalna Demokratična koalicija (DK), socialdemokratska Madžarska socialistična stranka (MSZP), liberalna stranka Momentum, desničarska stranka Jobbik, ekološka stranka Politika je lahko drugačna (LMP) in levozelena stranka Dialog.

Cilj tega zavezništva je, kot so zapisali, doseči "neodvisno, življenja vredno in ponosno Madžarsko". Orbanov sistem so označili za avtoritarnega in koruptivnega, sami pa nameravajo izpolnjevati obljube iz demokratične revolucije izpred 30 let - obljube o svobodi in blaginji, navaja dpa.

Stranke so se sicer že pred tedni dogovorile, da bodo na volitvah skupaj nastopile z enim glavnim kandidatom za premierski položaj in tudi s skupnimi kandidati v posameznih okrožjih. O vodilnem kandidatu bodo sicer odločali še na primarnih volitvah, v nedeljo pa so se dogovorile tudi za usklajevanje predvolilnih aktivnosti v naslednjem letu in pol do volitev.

Glede na javnomnenjske raziskave naj bi imele opozicijske stranke združeno realne možnosti, da na volitvah premagajo Orbana. Če bi bile volitve zdaj, bi združena opozicija glede na raziskavo instituta Median iz prejšnjega tedna prejela 41 odstotkov glasov, Fidesz pa 39 odstotkov.