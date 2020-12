»Četudi se zavedamo vseh izzivov, podobno kot ob nadaljevanju minule sezone, bosta še naprej na prvem mestu zdravje in varnost vseh deležnikov in družbe, v kateri živimo in igramo hokej,« je v izjavi za javnost v luči pandemije novega koronavirusa zapisal komisar lige Gary Bettman.

Trening kampi moštev se bodo odprli 3. januarja, ne bo pa pripravljalnih tekem, so sporočili. Sedem ekip, ki niso odigrale niti tekme v nadaljevanju minule sezone, bodo lahko z aktivnostmi pričele nekoliko prej, 31. decembra.

Ekipe bodo v rednem delu igrale le znotraj začasno sestavljenih divizij, prva štiri moštva pa se bodo iz vsake uvrstila v končnico. V vzhodni, centralni in zahodni diviziji bo osem moštev odigralo po osem medsebojnih srečanj z ostalimi člani divizije, v severni, ki je povsem kanadska s sedmimi ekipami, pa se bodo med seboj merila devetkrat ali desetkrat.

V končnici bo sodelovalo 16 ekip, format pa bo običajen, saj bodo moštva igrala na štiri zmage v vseh krogih končnice. Sezona se bo predvidoma končala 8. maja, kar bo vodstvu lige omogočilo načrtovanje običajne naslednje sezone v oktobru 2021.

Trenutni načrt vrnitve na ledene ploskve predvideva igranje v domačih dvoranah brez navzočnosti gledalcev, kar pa se lahko med sezono spremeni, so še sporočili iz vodstva lige NHL.

Priprava dogovora in pravil za igranje 31 ekip NHL je bila zahtevna naloga. Poleg varnostnih in zdravstvenih protokolov, ki so različni za posamezne zvezne države ZDA in Kanado, so morali upoštevati še zelo različna pravila o javnih zbiranjih, ter zaostrene prehode meje med ZDA in Kanado.

Zadnjo tekmo prejšnje sezone NHL so odigrali 28. septembra, ko je na šesti tekmi finala ekipa Tampa Bay Lightning z 2:0 premagala Dallas Stars ter osvojila Stanleyjev pokal.