Do sobote zvečer so se Otočani množično pripravljali na petdnevno praznovanje božiča brez ukrepov, kar jim je obljubila vlada premierja Borisa Johnsona, čeprav naj bi že oktobra vedela za novi sev koronavirusa, ki so ga našli v septembra odvzetem vzorcu in ki je domnevno 70-odstotno bolj nalezljiv. Vlada je prebivalcem z zakonom omogočila petdnevno božično druženje do treh družin oziroma gospodinjstev po vsej državi. Še v sredo zvečer je Johnson govoril, da »bi bil preklic božiča nehuman in v nasprotju z nagibi večine Britancev«, pri čemer je obenem priznal, da je novi sev poslabšal položaj, ter Otočane pozval, naj praznujejo odgovorno in naj se čim manj družijo. Z drugimi besedami: zdi se, da je odgovornost za posledice poskusil prenesti z vlade na ljudi.

Pritisk epidemiologov in zdravnikov pa se je povečeval. Vse glasneje so zahtevali preklic božične sprostitve ukrepov, ker so se bali, da jo bo veliko ljudi plačalo z življenjem in da bo prinesla tretji val pandemije ter novo vsedržavno karanteno že v januarju, zlasti zaradi novega seva. Vseeno je Johnson v sredo zvečer tiskovno konferenco končal z besedami: »Imejte mali veseli božič (znana božična popevka). Mislim, da bi letos res moral biti majhen.«

Velik pobeg Londončanov Samo tri dni kasneje, v soboto zvečer, je Johnson v Londonu ter na jugovzhodu in vzhodu Anglije, kjer je novi sev virusa najbolj podivjal, dramatično dvignil stopnjo ukrepov na četrto, kar pomeni skoraj karanteno, ki prepoveduje kakršno koli božično druženje več kot ene družine oziroma oseb iz več kot enega gospodinjstva. Odprti so samo še živilske trgovine, zunanja teniška in golf igrišča ter cerkve. Vlada je prebivalcem teh delov Anglije ukazala, naj ostanejo doma. Lahko gredo le na delo in v šolo. Zunaj doma se lahko družijo le z eno osebo. S temi ukrepi je v soboto zvečer sprožila velik pobeg Londončanov v druge kraje z milejšimi ukrepi. Iz prestolnice so se vile kolone vozil, katerih potniki so želeli prehiteti polnočno uvedbo ukrepov. Četrtina Angležev grozi, da jih med božičem ne bo spoštovala. Zdravstveni minister Matt Hancock je rojakom včeraj očital povsem neodgovorno vedenje, preklic božičnega druženja pa pojasnil z »dolžnostjo« vlade, ki da je posledica novega seva virusa. Ta naj bi ušel izpod nadzora. Včeraj je bilo 35.928 novih okužb, kar je do zdaj najvišje enodnevno število, še enkrat višje kot pred tednom dni. Poučeni pravijo, da je bilo število okužb med prvim valom pandemije zagotovo višje, razkorak med številkami pa je posledica zdaj neprimerljivo bolj razširjenega testiranja. Angleška agencija za javno zdravje je vseeno zaskrbljena zaradi nenadnega hitrega povečevanja okužb, ki jih je največ v Londonu, na jugovzhodu Anglije in med Valižani. Pravi tudi, da je prezgodaj za trditev, da je to povezano z novim sevom (ta naj bi bil sicer že 31. mutacija virusa).

Cepljenje milijona Otočanov na teden? Ukrepi vlade v Londonu, na jugovzhodu in vzhodu Anglije bodo prizadeli 18 milijonov Otočanov. V preostalih delih Anglije je petdnevno božično druženje do treh družin vlada skrajšala s petih na en dan, božični. Enako sta se odločili škotska in valižanska vlada (valižanski premier je dejal, da ima novi sev virusa semena povsod po Walesu). Samo na Severnem Irskem se bodo lahko do tri družine družile do pet dni. Hancock je vse Britance pozval, naj se vedejo, kot da imajo virus, da bi tako novi sev spravili pod nadzor. Edina dobra novica je verjetno ta, da so na Otoku s prvim odobrenim cepivom dvojca Pfizer-BioNTech cepili že 350.000 Otočanov ter da nič ne kaže, da je cepivo manj učinkovito proti novemu sevu. Kmalu bodo odobrili še novo, domače cepivo Oxfordske univerze in podjetja AstraZeneca. Potem v državnem zdravstvu pričakujejo cepljenje milijona Otočanov na teden.