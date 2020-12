Če bo šlo vse po načrtih, bodo v občini Grosuplje februarja dobili zadrževalnik Veliki potok, s katerim se bo izboljšala poplavna varnost. Vrednost projekta, ki ga financira direkcija za vode, znaša šest milijonov evrov. Pogodbo sta direkcija za vode in občina z izvajalcem CGP podpisala maja, dela pa so se začela mesec po tem. Od takrat so med drugim prestavili gozdno cesto na desni strani doline in lokalno cesto na drugi strani doline, ki vodi proti Dolenji in Gorenji vasi, pa tudi odsek, ki pelje proti Dolam.

Zgradili so že zapornico in jarek z vtočnim in iztočnim delom, ki predstavljata, kot pravijo na občini, ključni krmilni del zadrževalnika in sta bila temelj za to, da so lahko potok na začetku decembra preusmerili na novo strugo, ribiči in biologi pa so preselili ribe in rake. Zdaj izvajalca čaka še gradnja 200 metrov dolge pregrade, ki bo na spodnjem delu široka slabih sto metrov in visoka 15 metrov, ob koncu gradnje pa jo bodo ozelenili.

Na občini pravijo, da se bo z zgraditvijo zadrževalnika poplavna varnost bistveno izboljšala in da tudi ob morebitnih večjih padavinah ne bo razloga za skrb. »To bo suhi zadrževalnik visokih voda, kar pomeni, da se bo raven vode pred pregrado povišala samo v času poplav. Talni izpust se bo reguliral z zapornico, predvsem zaradi naravovarstvenih ukrepov pa je vedno zagotovljen minimalni pretok vode,« pravijo in dodajajo, da bo maksimalna količina vode v zadrževalniku nekaj več kot 573.000 kubičnih metrov, medtem ko je potrebna zmogljivost v primeru stoletnih voda dobrih 486.000 kubičnih metrov.

S tem pa za poplavno varnost v občini še ne bo v celoti poskrbljeno. Pred vodo prebivalce Grosupljega sicer ščiti tudi zadrževalnik Bičevje, a to ni dovolj, kajti v bližnji prihodnosti nameravajo izvesti še drugo fazo izboljšanja poplavne zaščite. »Za celovito rešitev bo potrebna še druga faza, in sicer ureditev vodotoka Grosupeljščice. Prostorski akti so bili sprejeti že pred leti, trenutno smo v fazi izdelovanja potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,« pravijo na grosupeljski občini. aro