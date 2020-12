Da otroci ne bi bili prikrajšani za čarobnost prazničnega decembra, so v četrtni skupnosti Rudnik pripravili prav posebno presenečenje. Ob pomoči konjeniškega kluba Barje so darila, ki jih je eden od dobrih mož pustil za otroke, do enot Jurček, Orlova in Galjevica pripeljali kar s konjsko vprego. Pred vrtcem je otroke pozdravila tudi predsednica četrtne skupnosti Rudnik Katarina Juvanc Šinkovec, ki med drugim obžaluje, da večjega dogodka, kot so ga bili v četrtni skupnosti vajeni zadnja leta, zaradi epidemioloških ukrepov ne morejo izpeljati. Je pa zato z veseljem prevzela vlogo Božičkovega pomočnika in z voza med otroke razdelila darila.

Darila čakajo tudi na otroke, ki ostajajo doma

Med našim obiskom enote Galjevica pri športni dvorani so se otroci že igrali na zunanjih igralih, nekateri so se vračali s krajšega sprehoda. Nihče od njih pa ni niti slutil, kakšno presenečenje jih čaka že čez nekaj minut. Žal so manjkali le najmlajši, tisti iz jasličnega oddelka, ki so ob tej uri že spali. »Naše otroke je že prejšnji teden obiskal dedek Mraz in vsakemu prinesel darilo,« je povedala Barbara Novinec, ravnateljica vrtca Galjevica, in dodala, da so se ga otroci iskreno razveselili. Zaradi upoštevanja vseh veljavnih ukrepov je dedek Mraz zmrzoval zunaj, da so ga otroci lahko videli skozi okno. »V dogovoru s četrtno skupnostjo, ko so nas hoteli obiskati še z Božičkom, pa smo se odločili, da je bolje otroke nagovoriti, da je darila dobri mož pustil pri njih,« je še povedala in razložila, da so otroci pogosto zmedeni, ko v tako kratkem časovnem obdobju vidijo toliko različnih podob dobrega moža.

Kljub temu, da so vrtci v teh dneh slabše obiskani – v vseh štirih enotah vrtca Galjevica imajo 37-odstotni obisk, niso pozabili na otroke, ki ostajajo doma. »Darila, ki jih je zanje v vrtcu pustil dedek Mraz, bodo lahko prevzeli na decembrskem bazarju, ki ga pripravljamo te dni. Skupaj s starši ga lahko prevzamejo na stojnici ali pa ga bodo prejeli, ko se vrnejo v vrtec,« je poudarila ravnateljica.

So se pa otroci darila, ki ga je prejela vsaka skupina, z iskricami v velikih očeh iskreno razveselili. Skupaj z vzgojiteljicami so prevzeli veliko in težko darilno škatlo, pogumen in močan deček Nace pa je poskrbel, da bodo darilo dobili tudi najmlajši, ki so žal obdarovanje prespali.