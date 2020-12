Po besedah Jureta Kneza, predsednika Kluba slovenskih podjetnikov, je epidemija hudo udarila po gospodarstvu in po podjetnikih, ki so se znašli na robu preživetja. »Z natečajem smo dobili potrditev, da v Sloveniji znamo in zmoremo prebroditi težave in predvsem, da želimo pomagati svojemu okolju, ljudem in družbi kot celoti. Slovenci smo trdoživi, prilagodljivi, inovativni in sposobni prebroditi vse mogoče ovire in krize, tudi sedanjo. Imamo tiste lastnosti, ki so lastne zdravi podjetnosti in podjetniškemu duhu. Ta pa je vajen premagovanja kriz in nepredvidljivih dogodkov. Pa tudi, da znamo stopiti skupaj.« »Prav v krizi se je pokazal pomen podjetnosti,« je dodal izvršni direktor SBC Goran Novković.

Lotrič Meroslovje z respiratorjem diham Prva je uspešna zgodba podjetja Lotrič Meroslovje, bronaste slovenske gazele 2012, kjer so z namenom pomagati slovenskim zdravnikom in težko obolelim kovidnim bolnikom na poziv Skupaj naredimo skoraj nemogoče s partnerji razvili prototip vrhunskega respiratorja diham. »Nikakor nismo mogli sprejeti, da bi se morali zdravniki odločati o tem, komu pomagati in komu ne,« pravi direktor Marko Lotrič. Kot je pojasnil, so razvili turbinski respirator z lastnim motorjem s puhalom, ki zagotavlja lasten vir tlaka in pretoka zraka. Ker ne potrebuje stisnjenega zraka, je napravo s priključitvijo na električno omrežje in vir kisika mogoče uporabiti kjer koli, ne le v bolnišničnem okolju, ampak tudi v mobilnih bolnišnicah ali samostojno. Razvoj slovenskega respiratorja še poteka, saj ga želijo postaviti tudi na trg in v okolja, kot so domovi za starejše, kjer doslej niso bili prisotni, je dodal Lotrič.

Z Optiwebom na pot digitalizacije Podjetje Optiweb je slovenskim lokalnim pridelovalcem hrane, kmetom in kmetijam ter malim trgovcem ob zaprtju tržnic in drugih prodajnih kanalov omogočilo prodajo prek spleta. Projekt Trgovinca je pomemben zaradi spodbujanja lokalne proizvodnje hrane in slovenskih malih pridelovalcev ter tudi zato, ker je številne slovenske kmetije prepričal, da se podajo na pot digitalizacije. Po besedah direktorja spletne agencije Optiweb Mihe Lavtarja kmetje in drugi obrtniki niso vešči spleta, ki jim je španska vas, zato jih je bilo težko prepričati, da potrebujejo tak prodajni kanal. Ob njihovi pomoči so podjetja, ki so imela delavce že na čakanju, v krizi okrepila prodajo in še povečala število zaposlenih. »Za trgovino so plačali nekaj sto evrov, drugo je bila provizija, odvisna od uspeha,« je model prodaje orisal Lavtar.

Kratkoročni najem Optiprintovih tiskalnikov Tretja izbrana zgodba rešuje vsakdanjo težavo šolarjev, študentov in zaposlenih, ki so bili z zaprtjem nenujnih dejavnosti ob izbruhu epidemije prisiljeni delati ali se šolati od doma. »Hitro se je pokazalo, da za nemoteno in učinkovito delo od doma potrebuješ tudi možnost tiskanja in skeniranja na domu. Marsikomu je bilo v pomoč, če si je lahko gradivo natisnil,« je pojasnil Alen Osterman, direktor podjetja Optiprint. Uporabnikom sicer ponujajo dolgoročni najem multifunkcijskih naprav za tiskanje in skeniranje na domu, vendar so omogočili tudi njihov kratkoročni najem in najemnino določili v višini enega evra na dan. V to ceno so vključili vso podporo pri namestitvi in uporabi. Storitev je bila zelo dobro sprejeta.