Družinsko podjetje Fine Culinar, za katerim stoji družina Cerkovnik iz Tržiča, ponuja domače slovenske jedi, predvsem zamrznjene izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih iz lokalnih sestavin. Kupci so zelo različni – od javnih zavodov, kot so vrtci, šole in domovi za starejše, in velikih trgovskih verig do gostincev in hotelirjev. Skupaj s sestrskim podjetjem Consult Commerce, ki skrbi za prodajo, je imelo lani 4,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. »Ko so se marca zaprli šole, vrtci, gostilne in hoteli, se je vse ustavilo tudi pri nas,« nadaljuje prvi mož obeh podjetij Miro Cerkovnik. »Ker so naši izdelki zamrznjeni, lahko delamo tudi na zalogo, zato smo proizvodnjo nadaljevali do konca aprila in napolnili skladišča. Takrat smo še mislili, da se bodo razmere hitro izboljšale, pa ni bilo tako, zato se nam je zaprtje opazno poznalo pri prometu.«

Prodaja upadla za 40 odstotkov

Prodaja zaradi zaprtja šol in vrtcev je letos upadla za okoli 40 odstotkov, pa tudi večji kupci, ki oskrbujejo restavracije v podjetjih, kupujejo bistveno manj. Razlog je ta, da je veliko zaposlenih doma, veliko podjetij pa se je tudi odločilo, da strežejo le zapakirano suho hrano. Močno so upadla tudi naročila iz domov za ostarele. »Čeprav sodelujemo z vsemi večjimi trgovci, so naši izdelki v maloprodajnem programu razmeroma slabo zastopani,« ugotavlja Cerkovnik, »bolje je v segmentu tako imenovane toploteke, kjer pa se je prodaja prav tako zmanjšala zaradi prepovedi prehoda med občinami in manjšega obiska v trgovinah. Pozna se, da ljudje več hrane pripravljajo doma, kjer ostajajo z otroki. Ker so zaprte restavracije, gostilne in turistične namestitve, pa v tem segmentu sploh nimamo nobenega prometa.«

Kljub tolikšnemu upadu prometa dve tretjini zaposlenih, v obeh podjetjih jih je 50, še vedno dela, medtem ko so preostali zaradi varstva otrok doma. Kljub težkim razmeram zaposlenih niso odpuščali in tega tudi v prihodnje ne nameravajo, saj gre za ekipo, pretežno sestavljeno iz perspektivnega mladega kadra, ki se je odlično ujela, pove direktor in pojasni, da so zaradi poslovnih težav zaprosili za subvencijo države. Zelo dobro poslovanje v prvih dveh mesecih leta pa se hitro rastočemu podjetju pravzaprav maščuje. Ker je v prvem polletju doseglo manj kot 20-odstotni padec prometa, bo moralo državna sredstva vrniti. To bi sicer že storili, če ne bi bilo ponovnega jesenskega zaprtja dejavnosti, pove Miro Cerkovnik, ki ocenjuje, da še vedno uspešno delajo, razvijajo nove izdelke in se predvsem močno angažirajo pri pridobivanju novih kupcev v maloprodaji.