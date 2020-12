Za skakalci je še ena zahtevna tekma v Engelbergu z obilo vetra v hrbet. V zahtevnih razmerah slovenski skakalci niso bili tako uspešni kot včeraj. Je pa Anže Lanišek znova dokazal, da je ta čas v igri za najvišja mesta. Danes je uspel poseči do četrtega mesta, za zmagovalnim odrom pa je zaostal zgolj šest desetink točke. Petič zapored je slavil Norvežan Halvor Egner Granerud.

Cene in Domen Prevc do prvih letošnjih točk

Brata Prevc, Cene in Domen sta izkoristila zgodnjo štartno številko, ko je bil veter v hrbet na skakalnici pod goro Titlis še nekoliki bolj šibak. Dolgo časa sta bila vodilna tekmovalca v prvi seriji, na koncu nje pa je Cene držal 11., Domen pa 17. mesto. Oba sta si tako priskakala prve točke svetovnega pokala v tej sezoni. Še bolje od bratov Prevc je znova skočil Lanišek, ki je držal visoko 6. mesto, njegov zaostanek za vodilnim Poljakom Piotrom Zylo pa je znašal zgolj 5 točk. Vetrovne razmere in napake na mizi pa so finalni nastop odnesle preostali slovenski četverici na tekmi. Peter Prevc (33.), Bor Pavlovčič (35.), Rok Justin (40.) in Tilen Bartol (43.) so tako tekmovanje v Engelbergu zaključili.