Policija s psi nadzoruje ulice. V pripravljenosti pa so tudi dodatne enote in vodni top. Zaenkrat so aretirali okoli okoli sto ljudi, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass potrdila tiskovna predstavnica policije v Minsku.

Od spornih predsedniških volitev v začetku avgusta je Belorusija ujeta v eno najbolj resnih političnih kriz, saj protestniki redno zahtevajo odstop Lukašenka, oblasti pa skušajo onesposobiti opozicijo. Več mesecev se je na množičnih protestih zbralo po več tisoč ljudi v Minsku, vendar so v zadnjih nekaj tednih spremenili taktiko. Namesto množičnih zbiranj raje organizirajo več manjših protestov po vsej prestolnici.

Nasprotniki Lukašenka trdijo, da so bile volitve prirejene in da je v resnici zmagala opozicijska aktivistka Svetlana Tihanovska. Ta je že mesece v izgnanstvu v Litvi, odkoder pomaga svojim rojakom. "Cel svet opazuje protestno gibanje v Belorusiji," je povedala pred današnjimi protesti.

Belorusija je danes začasno popolnoma zaprla svoje meje, saj tako državljani kot tujci z dovoljenjem za bivanje ne bodo smeli zapustiti države. Oblasti trdijo, da gre za protikoronski ukrep, opozicija pa svari, da gre za dodaten ukrep proti protestom in da bodo sedaj oblasti še okrepile nasilje.