Renault je s slovensko nacionalno blagovno znamko I feel Slovenia začel sodelovati leta 2017, ko je po njej poimenoval posebno serijo četrte generacije clia, zdaj pa jo je povezal tudi s cliom pete generacije ter mestnim malčkom twingom in njegovo električno različico.

• Kljub težkim časom, zaradi katerih so že večkrat napovedali nižanje stroškov in odpuščanja, so se zdaj pri koncernu Daimler odločili, da bodo ob koncu leta vsem 160.000 zaposlenim v podjetju izplačali po tisoč evrov posebne denarne nagrade. Do nje pa bodo upravičeni zgolj zaposleni v Nemčiji.

• Organizacija EuroNCAP je po vseh težavah zaradi koronavirusa vendarle izvedla obsežnejša varnostna testna trčenja, na katerih je pet izmed sedmih kandidatov dobilo najvišjo oceno pet zvezdic. Pohvale si zaslužijo kombilimuzini audi A3 in seat leon (na fotografiji), poltovornjak isuzu D-max ter športna terenca kia sorento in land rover defender.

• Če najprej nadaljujemo, kjer smo zgoraj končali – slabše od pričakovanj, z nižjo oceno od petih zvezdic, ki je v zadnjih letih na testnih trčenjih EuroNCAP postala že kar standard, sta se tokrat odrezala dva avtomobila. Prvi je bil električni malček honda e, ki pa je prejel tako rekoč sprejemljive štiri zvezdice. Precejšnje razočaranje pa je novi Hyundaijev mestni malček i10, ki je dobil tri zvezdice, kar je za današnje standardne zelo slabo. Za nižjo oceno je bilo krivo predvsem to, da se je voznikova medenica pri čelnem trku pomaknila pod varnostni pas.

• V času pandemije novega koronavirusa je v zahodni Evropi zaradi slabega delovanja javnega prometa in strahu pred njegovo uporabo močno narasla prodaja starih rabljenih avtomobilov; pod tem razumemo predvsem štirikolesnike, ki so cenejši od 4000 evrov in starejši od 20 let. To je pokazala raziskava podjetja za raziskave IHS Markit in spletnega portala za prodajo avtomobilov AutoScout24, ki kaže, da je med julijem in septembrom spletno iskanje rabljenih avtomobilov, starejših od 20 let, najbolj naraslo v Franciji, na Nizozemskem ter v Belgiji.

• Študentom belgijske katoliške univerze v mestu Louvain je skupaj s svojimi profesorji uspelo vdreti v Teslin avtomobil model X in se z njim celo odpeljati. Poteza, ki je Teslinim razvojnikom zagotovo dala misliti.