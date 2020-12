Elektrificirano ofenzivo skupina BMW na slovenskih tleh nadaljuje s tremi modeli priključnih hibridov. Polnjenje baterij prek zunanjega vira električne energije ter pogon s kombinacijo bencinskega in elektromotorja je zdaj na voljo pri športnih terencih BMW X2 (fotografija zgoraj) in mini countryman (v sredini), prav tako pa tudi pri karavanu BMW serije 3 touring (spodaj), in sicer tako pri tistem s pogonom na zadnji kolesni par kot pri štirikolesno gnani različici.

162 kW oziroma 220 konjskih moči je sistemska moč bencinskega in električnega motorja pri priključnem hibridu mini countryman, enaka je tudi pri priključnem hibridu BMW X2. Karavanski BMW serije 3 touring priključni hibrid ima medtem sistemsko moč 215 kW (292 KM).

61 km je doseg BMW 330e touring zgolj na električno energijo, 57 kilometrov pa, če ima avtomobil štirikolesni pogon. BMW X2 xDrive25e zmore medtem na elektriko prepeljati 53 kilometrov, mini cooper SE countryman all4 pa kilometer manj.

»Elektrificirana vozila dvigujejo kakovost življenja v urbanem okolju in so okolju prijazna. Njihovi uporabniki imajo nižje stroške uporabe vozila in možnost nakupa BMW wallbox po subvencionirani ceni, uživajo lahko ob brezemisijski vožnji, saj so jim na voljo različni vozni načini, anticipatorni hibridni pogon in prilagodljiva rekuperacija, prek aplikacije My BMW ali My MINI lahko spremljajo stanje svojega vozila, najdejo najbližjo polnilnico ali uporabljajo katero izmed drugih koristnih funkcij,« Uroš Dolenc, direktor področja elektromobilnosti pri BMW Slovenija.

15 elektrificiranih modelov, od tega 12 priključnih hibridnih vozil in 3 popolnoma električne štirikolesnike, v tem trenutku ponuja skupina BMW. Do leta 2023 se bo ponudba razširila že na 25 elektrificiranih vozil. Znotraj prodaje BMW Group Slovenija elektrificirana vozila predstavljajo 10-odstotni delež.

39.250 € je osnovna cena minija SE countryman all4, BMW X2 xDrive25e stane najmanj 48.200 evrov, cene BMW 330e touring pa se začnejo pri 53.050 evrih.