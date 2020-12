Slovenci veljamo za tradicionalne in konservativne. Takšni smo na primer tudi, ko beseda nanese na denar. Želimo si namreč lastniškega stanovanja, varčujemo pa na banki. Po tovrstni stopnji varčevanja smo v Evropski uniji celo na tretjem mestu. Smo tudi bolj pesimistični kot optimistični in prepričani, da zaostajamo za razvitim svetom. Na srečo pa vendarle vse bolj sledimo trendom in postajamo pogumnejši. Kljub temu se branimo poti v neznano, ki je praviloma polna presenečenj.

Takšna je bila tudi naša izkušnja izpred nekaj tednov, zanjo pa zaslužen štirikolesnik, ki sliši na ime T-roc. Volkswagen T-roc. Kaj pa je na njem tako zelo posebnega in polnega presenečenj? Ko mu namreč dodamo priponko cabrio, se iz majhnega športnega terenca spremeni v pravega kabrioleta s pomično platneno streho, ki kar kriči po tem, da jo imamo varno zloženo v prtljažniku. Konec koncev to ne zahteva posebnega truda ali mišičastih rok, dovolj je zgolj pritisk na stikalo in operacija zapiranje se bo končala v 11 sekundah. Vožnja zgoraj brez v času, ko močno diši po snegu oziroma so prve snežinke celo padle, je bila za nas svojevrstna pot v neznano, ki je bila poučna najmanj toliko kot ogled kakšnega zanimivega dokumentarca. Zato najprej nasvet preostalim »sotrpinom«: preden se odpravite na vožnjo brez strehe nad glavo, nikoli ne obiščite frizerja. Veter v laseh je namreč zagotovljen, saj protivetrna zaščita ni vredna svojega imena. Razkuštrani boste. Kabriolet pa od zadovoljstva po mačje prede, ko urejeno pričesko spremeni v sračje gnezdo. Dolgolasci imamo zato le dve možnosti: da se sprijaznimo z rokerskim videzom ali pa si na glavo poveznemo kapo. Od nekdaj smo bili rokerji…

Ko prvič vidite ta avto, je mešanih občutkov tudi glede njegove oblike veliko, zato smo prepričani, da razdvaja. Toda ne glede na to, ali vam je lep ali grd, mu ne moremo oporekati, da ni karizmatičen. Zbuja namreč občudovanje in spoštovanje ter zlahka pritegne pozornost. Sploh v teh zimskih dneh so bile oči drugih prometnih udeležencev, najverjetneje tudi zavoljo spuščene strehe, prikovane na našega T-roca in žal nam je bilo, da ne znamo brati misli. Tega, da boste vsaj določen del leta v središču pozornosti, se morate navaditi, hkrati pa vam nihče ne bo mogel očitati, da ste navaden postopač. T-roc kabriolet je namreč s ceno okoli 30 tisočakov dosegljiv povprečnemu Slovencu.

Ko odštejemo zložljivo platneno streho, je T-roc čisto povprečen avto, ki pa ima na srečo več plusov kot minusov. Vsem menijem lahko strežemo prek barvnega zaslona na dotik ali gumbov na volanu, prostora na zadnji klopi je dovolj za povprečno raščenega Slovenca, veliko je odlagalnih mest za drobnarije, bencinski 1,5-litrski motor s 150 konjički moči (110 kW) pa po želji omogoča tudi bolj dinamično vožnjo (maksimalna hitrost je 205 km/h, pospešek do stotice 9,6 sekunde); ne pozabite, v osnovi je še vedno športni terenec. Je pa zavoljo platnene strehe prostora v prtljažniku z 280 litri (pre)malo, tudi povprečna poraba 7,7 litra bencina je (pre)visoka, doseg z enim polnjenjem pa povprečnih 650 kilometrov. Najbolj smo pogrešali samodejni menjalnik namesto 6-stopenjskega ročnega (doplačilo 1606 evrov). Z razlogom: vožnjo naredi udobnejšo in varnejšo, pa tudi s pametnim tempomatom bolje sodeluje. Tako pa smo morali pri hitrostih pod 30 km/h sami prevzeti nadzor nad zaviranjem in ohranjanjem varnostne razdalje. Ga imeti ali ne imeti? Za prvi avto v družini najverjetneje ne, za drugega pa s priporočilom. Dobili boste namreč eksota, ki mu na cestah skorajda ni para.