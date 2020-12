Neuradni kralj panettonov, Italijan Andrea Tortora, je že kot otrok spremljal starega očeta, kako je pripravljal to praznično pecivo. Navdušen nad postopkom vzhajanja, mehkobo in omamnim vonjem se je tudi sam odločil, da se specializira za sladico, ki jo preprosto obožuje. Pred tremi leti sta mu referenčni italijanski kulinarični vodnik Gambero Rosso in revija Identita' Golose podelila naziv najboljšega slaščičarskega mojstra v Italiji.

Tortora, ki tako predstavlja že četrto generacijo slaščičarskih mojstrov, je tudi vodja slaščičarskega dela luksuznega hotela Rosa Alpina in njegove restavracije St. Hubertus z dvema Michelinovima zvezdicama. In če ste resnični ljubitelji kot puh mehke sladice, jo lahko kadar koli naročite prek njegove spletne strani. Za Tortorov panettone boste morali odšteti 40 evrov in k temu prišteti še poštnino.

Panettone je doživetje A tudi Tomaž Kavčič, eden od sto najboljših kuharjev na svetu in nosilec Michelinove zvezdice, je navdih za svoj prvi panettone našel med spomini na svoje »gostilničarsko« otroštvo. »Od mladih nog sem v gostilni in okoli božiča so nam gostje radi poklonili panettone. Hranili smo ga za posebne trenutke, včasih celo do velike noči, vedno pa smo ga odvili le za lepo pogrnjeno mizo in rezali z valovitim dolgim nožem,« je povedal Kavčič. »Panettone je doživetje. Je trenutek. Ob njem je čas za lepe misli, besede in želje.« Najboljši je še vedno iz naravno vzhajanega testa, brez umetnih barvil, arom ali ojačevalcev okusa. Od višjega brata pandora se je donedavnega ločil predvsem po teksturi testa, sicer pa po okusu in delcih nadrobljene čokolade ali kandiranega sadja, dokler ga ni začel pripravljati Kavčič. »Lahko bi se malo pošalil in rekel, da imajo vsi izdelki Zemono + 'zeleno' nit, tako tudi v panettonu ne manjka brinja in oliv. Da, morda res zveni nenavadno, a ko je na moje vztrajanje mojster pripravil kandirane olive, je bil presenečen tudi on. Ugotovil je, da česa takega ni pokusil še nikoli, pa čeprav je nosilec družinske obrti, podedovane od dedka in očeta,« je povedal Kavčič, ki je veliko pozornost namenil tudi izbiri pekarne. Našel jo je v Torinu, in kot pravi, je Galup ena najstarejših pekarn panettonov v Italiji. »So izjemni obrtniki, ki delajo tako kot jaz doma, tudi pri sestavinah so pozorni, da so najboljše, predvsem pa lokalne, domače,« nam je še zaupal.