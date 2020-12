Marketinški izziv

Glede na število oglasnih brošur premnogih podjetij v našem nabiralniku lahko oglaševalskim organizacijam samo čestitam k izjemnim rezultatom. Zbiralniki papirnih odpadkov se večkrat na teden napolnijo z neprebranimi, zavrženimi prospekti, ki v času zaprtja večine trgovin priporočajo domala vse – od jogurta in visoke mode do kompresorjev in vzmetnic. Množica oglaševalcev tako docela neracionalno razglaša akcije in popuste za stvari, ki so v zaklenjenih trgovinah, in kot v nekakšnem transu ne prepozna dejanske situacije zunaj na ulici in znotraj trgovskih centrov.