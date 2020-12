Vendar je povsem nerealno zahtevati, da naj bi se ta sporazum spoštoval še danes. Kako je mogoče enim dati avreolo naprednih poštenjakov, drugim pa pripisovati samo slabe namene oziroma rezultate? Strinjam se, da je desnica, tudi Janša, premalo storila za uveljavitev vrednot, potrebnih za delovanje demokracije, premalo za pozitivno selekcijo kadrov, tako v strankah in v javnih institucijah, da pravosodje ne deluje dobro in za vse enako, da vztraja pri volilnem sistemu, ki ne omogoča volilcu izbire, komu podeliti svoj glas itd. Nikakor pa ne odobravam njegove komunikacije, zlasti ne tvitov, ki jih je preveč in ne koristijo nikomur, prej nasprotno.

Spomenka Hribar je bila v svojem govoru zelo kritična in izredno nezadovoljna s stanjem v državi, češ da se država razprodaja, razkol pa povečuje, vlada ruši doseženo demokracijo, krši človekove pravice, uvaja totalitarno vladavino, ne pa vladavino prava. Za vse tegobe države je po njenem najbolj odgovoren premier Janez Janša, ki da vodi Slovenijo v desne vode in zato razdira doseženo vladavino prava. To pa gotovo ni res in to povečuje razkol. Spomenka Hribar poudari, da je prvi, ki je kršil sporazum in ga še krši, ravno premier Janez Janša, ki tako kaže svojo naravo, da pripiše uspehe sebi in SDS. Ta njena trditev je nepravilna in krivična. Pregledal sem nekaj prispevkov v tisku in televizije, kjer sem našel trditev, da je Milan Kučan najbolj zaslužen za osamosvojitev. Ali to ni kršitev dogovora? Kdo torej najbolj krši sporazum o molčanju o zaslugah osamosvojitve? Mar je to vladavina prava, ko novinar dr. Janez Markeš o premierju celo pravi, da je kriminalec, čeprav ni pravnomočno obsojen in je nedolžen. Odreka mu pravico, da se brani obtožb, saj mu odreka pravico do javne besede. Ali je to sploh še demokracija, ko vladavina prava dopušča sodbe ljudstva: »Janša, kriv si in molči!«

Franc Mihič, Ribnica