Kaj so počeli politiki v spregi z izrojenim kapitalom (o politikih tu govorim počez, izvzemam tiste, ki so v svojem delu dejansko iskali pomoč narodu, ki pa so bili žal v manjšini in so do sedaj tudi skoraj izumrli; sami se bodo prepoznali), kaj so počeli zadnji dobri dve desetletji? Za lastno osebno in strankarsko pridobitništvo so skozi desetletja naredili skoraj nepopravljivo škodo državi Sloveniji, ljudem te države in okolju.

Rezime tega je, da slovenski narod politiki in politiku ne verjame, ne zaupa več. Ti isti politiki, ki ob vsakih volitvah ljudi pitajo z zaupanjem (s figo v žepu), ko so prenos družbenih milijard evrov v zasebne bančne malhe pri ljudeh opravičevali in zagovarjali s pojmom zaupanja, ti isti politiki bi sedanjo strašljivo virusno situacijo veliko lažje in z manj škode lahko reševali, če bi jim ljudje zaupali. Če bi ljudje verjeli v zastavljene ukrepe v skupno dobro. Pa jim ne več! Ti ljudje se ne zavedajo več realnosti. Ljudi so skregali, jih zaprli v svoje domove in jim tako servirali čas, veliko časa, da so se ustavili in lahko začeli razmišljati. Prava politika je tek na dolge proge, naši politiki (z izjemo nekaj dolgoprogašev, ki pa imajo napačne gene za poštenje in moralo) pa so sami sprinterji.

Če se vrnem k prvemu odstavku. Politikom v prihodnje bo težko. Če bodo hoteli delovati primerno, na dolgi rok in s tem primerno reševati glavne probleme države in ljudi, bodo morali zaradi zasvinjanosti pojma politike do sedaj izkazovati resnično posebne sposobnosti in lastnosti. Pridobiti nazaj zaupanje pri ljudeh bo skoraj misija nemogoče. Brez pomoči ljudi ne bo šlo. Za zdaj pa se pošteno brcajo v lastno zadnjo plat.

Zato na koncu pozivam, da ob naslednjih volitvah politiki dobro razmislite o svojih odločitvah, ljudi pa, da premišljeno izberete in predvsem izkoristite moč volilca, ki jo imamo.

Brane Kostrevc, Dobrova