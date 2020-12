Cedevita Olimpija je bila ta teden na mini turneji po Balkanu, saj so v četrtek zmaji v evropskem pokalu gostovali v Patrasu in zmagali. Danes pa bi morali ob 19. uri igrati še tekmo regionalne lige z evroligašem Crveno zvezdo, toda zaradi koronavirusa so jo zdaj prestavili.

Kot so sporočili iz ljubljanskega tabora, so v Beogradu že opravili tudi tri treninge in čakali na tekmo, a je danes iz beograjskega kluba prišla novica o pozitivnem primeru v moštvu, tako da so morali celotno ekipo poslati v domačo samoizolacijo. Nov termin tekme še ni znan.

Ljubljančani bodo po predvidenem urniku zdaj naslednjo tekmo lige Aba igrali naslednjo nedeljo, ko bodo doma gostili Mornar.